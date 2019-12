Die EU-Kommission will die Prozesse für einen Beitritt in die Staatengemeinschaft reformieren. Erweiterungskommissar Várhelyi teilte in Brüssel mit, es gehe darum, die Gespräche mit Beitrittskandidaten für alle Seiten glaubwürdiger und vorhersehbarer zu machen. Im Januar sollten dafür Vorschläge vorgelegt werden.

Mit der Ankündigung kommt die EU-Kommission Forderungen des französischen Präsidenten Macron nach. Dieser verlangt eine Reform als Voraussetzung für die Zustimmung zum Start der Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien. Den Beginn hat Marcon mit einem Veto bisher verhindert. Das stieß in anderen Staaten auf Kritik. Unter anderem die Bundesregierung betonte, die beiden Balkanstaaten hätten alle von der EU gestellten Voraussetzungen für einen Beginn der Verhandlungen erfüllt.