Die Türkei will gefangengenommene IS-Kämpfer auch dann in ihre Heimatländer zurückschicken, wenn ihnen dort die Staatsbürgerschaft entzogen wurde.

Das kündigte Innenminister Soylu nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu an. Er reagierte damit auf Initiativen mehrerer europäischer Länder, islamistischen Kämpfern die Staatsbürgerschaft abzuerkennen. Soylu sagte, das sei offenbar eine neue Methode, um die Menschen nicht zurücknehmen zu müssen. Die Türkei sei aber kein "Hotel für Dschihadisten".



Laut Soylu sind in der Türkei derzeit rund 1.200 ausländische Kämpfer der IS-Terrormiliz inhaftiert. Einige westliche Staaten weigern sich, sie zurückzunehmen - unter anderem Frankreich und Großbritannien. Zuletzt hatte Dänemark ein Gesetz erlassen, wonach die Staatsbürgerschaft entzogen werden kann.



Gestern hatte ein Sprecher des türkischen Präsidenten Erdogan erklärt, 20 gefangen genommene deutsche Anhänger der Terrormiliz IS sollten in die Bundesrepublik zurückgeschickt werden.