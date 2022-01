Solingens Oberbürgermeister und Vorsitzender des Kölner Diözesanrats, Tim Kurzbach (SPD). (www.imago-images.de/Reichwein)

Staatliche Aufklärung sei zwingend notwendig, sagte Kurzbach im Deutschlandfunk . Man lebe in einem Rechtsstaat. Die Kirche müsse ihr Versagen eingestehen. Nötig seien Demokratie, Transparenz, Beteiligung und Emanzipation. Die Kirche müsse weg von dem barocken und höfischen System.

Scharfe Kritik an Papst Benedikt hält an

Zudem übte der Solinger Oberbürgermeister deutliche Kritik am früheren Münchner Erzbischof und heutigen emeritierten Papst Benedikt angesichts dessen erster Reaktion auf das Münchner Missbrauchsgutachten. Beten für die Opfer von sexualisierter Gewalt reiche auf gar keinen Fall aus, betonte Kurzbach. Was Benedikt in der Vergangenheit geäußert habe, sei ein Schlag ins Gesicht all derer, die sich Aufklärung wünschten. Man spreche hier schließlich vom Schändlichsten, was man Kindern antun könne. Als Vater könne man das Missbrauchsgutachten fast gar nicht zu Ende lesen, so schlimm sei es.

Chef der Bischofskonferenz: "Ich schäme mich"

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Limburgs Bischof Bätzing, sprach gestern Abend von einem "desaströsen Verhalten". In diesem Kontext erwähnte er auch ausdrücklich Benedikt XVI. Es sei lange genug vertuscht und verdeckt worden, sagte Bätzing. Jetzt sei die Zeit der Wahrheit. Nur die Wahrheit werde möglicherweise auch neues Vertrauen für die Kirche schaffen. Manchmal schäme er sich auch, dass die Kirche eine solche Vergangenheit gehabt habe, betonte Bätzung.

