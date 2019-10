Der Bund hat sich von seinen Beteiligungen an Atomkraftwerken im Ausland getrennt.

Wie das Innenministerium in Berlin mitteilte, veräußerten die staatlichen Fonds alle entsprechenden Unternehmensaktien. Bei künftigen Anlagen werde man auf Nachhaltigkeit achten. Mit dem Verkauf der Aktein wird den Angaben zufolge eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt.



Zu den staatlichen Fonds gehören unter anderem die Versorgungsrücklage des Bundes und die Versorgungsfonds der Bundesagentur für Arbeit. Sie legen ihre Vermögen unter anderem in Aktien an.