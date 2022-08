Weißer Ring

Materialien des Weißen Rings (dpa-Zentralbild)

Der Bundesvorsitzende der Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer, Ziercke, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Bürokratie lasse Menschen, die unverschuldet in Not geraten seien, immer öfter hilflos zurück. Nach einer Erhebung des Weißen Rings wurde bundesweit 2021 fast jeder zweite Antrag auf Unterstützung nach dem Opferentschädigungsgesetz abgelehnt - so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. Genehmigt worden seien im vergangenen Jahr knapp 28 Prozent der Anträge. Die übrigen nicht abgelehnten Anträge seien aus sonstigen Gründen eingestellt worden. Ziercke zeigte sich überzeugt, dass sich dahinter zum großen Teil Fälle verbergen, in denen Gewaltopfer ihre Anträge zurückgezogen haben, weil sie durch die Bürokratie und die langen Verfahren zermürbt waren.

