Nordkorea hat nach eigenen Angaben auf dem Satelliten-Startgelände Sohae einen wichtigen Test unternommen, der erfolgreich verlaufen sei.

Dadurch werde der strategische Status des Landes verändert, hieß es in einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Ein Bericht über die Testergebnisse werde dem Zentralkomitee der Arbeiterpartei vorgelegt. Details wurden nicht genannt.



Zuvor hatte die nordkoreanische UNO-Vertretung in New York Gesprächen mit den USA über eine atomare Abrüstung eine Absage erteilt.