Gesellschaft

Die staatlichen Mittel für den Zentralrat der Juden wurden erhöht. (imago images / Future Image / Christoph Hardt)

Nach dem Bundestag billigte auch der Bundesrat die Erhöhung der staatlichen Zuwendungen von 13 auf 22 Millionen Euro pro Jahr. Bundesinnenministerin Faeser sagte, damit werde die Sicherheit und auch die Sichtbarkeit jüdischen Lebens und jüdischer Gemeinden gestärkt. Zudem werde die Bildungs- und Erinnerungsarbeit stärker gefördert.

Ein Teil des Geldes soll der Jüdischen Akademie in Frankfurt am Main zugutekommen. Ein weiterer Teil geht in ein bundesweites Ausbildungsprogramm für Sicherheitspersonal an jüdischen Einrichtungen.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.