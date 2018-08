Angesichts der staatlichen Überschüsse im ersten Halbjahr sieht Bundesfinanzminister Scholz Chancen für zusätzliche Ausgaben. Der SPD-Politiker sprach von einer guten Entwicklung mit zusätzlichen Möglichkeiten. Angesichts weltwirtschaftlicher Unsicherheiten sei aber Vorsicht geboten.

Vor allem wisse man nicht, wie sich das zweite Halbjahr entwickle. Erst am Ende des Jahres könne der Handlungsspielraum bewertet werden, sagte Scholz in Hamburg nach Konsultationen mit seinen Kollegen aus den deutschsprachigen europäischen Ländern.



Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes nahmen Bund, Länder, Kommunen und Sozialkassen im ersten Halbjahr gut 48 Milliarden Euro mehr ein als sie ausgaben. Laut Behörde war dies der höchste Wert in einem Halbjahr seit der Wiedervereinigung. Als Ursache für den Überschuss wurden eine günstige Beschäftigungs- und Wirtschaftsentwicklung sowie eine moderate Ausgabenpolitik genannt.



Der FDP-Politiker Dürr verlangte angesichts der hohen Überschüsse, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen. Auch der Bund der Steuerzahler forderte eine Entlastung der Bürger.