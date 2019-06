US-Präsident Trump hat am zweiten Tag seines Staatsbesuchs in Großbritannien mit prominenten Befürwortern eines ungeregelten EU-Austritts gesprochen. Im Haus des amerikanischen Botschafters in London traf er sich mit dem Vorsitzenden der Brexit-Partei, Farage.

Dieser sprach anschließend von einem guten Treffen. Trump sei ein Befürworter des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union und habe Sorge, dass dies viel zu lange dauern könnte. Außerdem telefonierte Trump mit dem früheren Außenminister Johnson, dem Chancen als Nachfolger der scheidenden Premierministerin May eingeräumt werden.



Im Vorfeld seines Besuchs hatte sich der US-Präsident betont lobend über beide Politiker geäußert. Dies war von Teilen der britischen Politik als Einmischung kritisiert worden. Bei einem Treffen mit May stellte Trump ein Handelsabkommen mit Großbritannien nach einem Brexit in Aussicht. Der gemeinsame Warenaustausch könne um das Zwei- oder Dreifache ausgeweitet werden.



Angesprochen auf Proteste gegen seinen Besuch sprach Trump von Falschmeldungen. Vielmehr würden zahlreiche Menschen auf den Straßen jubeln, Demonstrationen gäbe es nur vereinzelt. Korrespondenten meldeten hingegen tausende Protestierende.