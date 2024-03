Staats- und Regierungschefs sprechen in Brüssel vor dem EU-Gipfel (AFP / SAMEER AL-DOUMY)

Angesichts der schwierigen Lage der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland suchen die EU-Länder nach Wegen, die "Lieferung der notwendigen militärischen Hilfe" zu beschleunigen und zu intensivieren, wie es im Entwurf der Gipfelerklärung heißt. Der ukrainische Präsident Selenskyj will per Videoansprache einen dringenden Appell an die Staats- und Regierungschefs richten.

Zinsgewinne abschöpfen

Der EU-Außenbeauftragte Borrell schlägt vor, das in Europa eingefrorene russische Vermögen zu Gunsten der Ukraine zu nutzen . Er will dabei Zinsgewinne abschöpfen - in diesem Jahr rund drei Milliarden Euro. Die Mittel sollen überwiegend in Waffen und Munition fließen. Beim Gipfel wird ein erster Stimmungstest erwartet, aber noch nicht der nötige einstimmige Beschluss.

Bundeskanzler Scholz unterstützt die Pläne. Er sagte in Brüssel: "Da geht es um die Erträge, die niemandem zustehen, und die deshalb von der Europäischen Union verwendet werden können". Er erwarte eher ein großes Einvernehmen, sagte der SPD-Politiker mit Blick auf skeptische Reaktionen aus mehreren Ländern. Der Kanzler mahnte zugleich, dass andere EU-Staaten ihre bilateralen Militärhilfen für die Ukraine erhöhen sollten. "Es müssen alle europäischen Staaten einen guten Beitrag leisten. Ich sehe da auch erkennbar Fortschritte."

Österreichs Bundeskanzler Nehammer zeigt sich skeptisch. Er betonte, die Zinsgewinne sollten nicht in Waffen und Munition, sondern in den Wiederaufbau der Ukraine gesteckt werden. Der scheidende portugiesische Ministerpräsident Costa verwies auf rechtliche Probleme bei der Verwendung der Gelder.

Die estnische Ministerpräsidentin Kallas schlug vor, jedes Land solle mindestens 0,25 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für die Ukraine zur Verfügung stellen. Nach Zahlen des Kiel Instituts für Weltwirtschaft gibt Estland derzeit knapp 3,6 Prozent seines BIP für die Unterstützung der Ukraine aus. Deutschland lag demnach zuletzt bei etwa 0,6 Prozent. Die Quote in Frankreich, Italien und Spanien ist mit rund 0,07 Prozent deutlich geringer.

Uneinigkeit beim Gaza-Krieg

Zum Krieg im Gazastreifen könnte eine gemeinsame Erklärung wie schon beim Dezember-Gipfel scheitern. Hauptgrund ist der Streit darüber, wer für die Notlage im Gazastreifen verantwortlich ist. Insbesondere Spanien und Irland verlangen eine deutlich schärfere Sprache gegenüber Israel.

Die Staats- und Regierungschefs beraten zudem über mögliche Maßnahmen zur Unterstützung der Landwirte in der EU. Am Rande des Gipfels sind erneut Proteste von Bauern gegen aus ihrer Sicht zu strenge Umweltauflagen und andere Wettbewerbsnachteile geplant.

Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments hatten sich in der Nacht zu Mittwoch darauf geeinigt, zur Unterstützung europäischer Landwirte wieder Zölle auf hohe Mengen bestimmter Agrarprodukte aus der Ukraine einzuführen. Nötig ist noch die formelle Zustimmung des Parlaments und der EU-Staaten.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.