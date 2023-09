Der G20-Gipfel (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Filippo Attili)

Die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer wollen zunächst in der indischen Hauptstadt die Gedenkstätte für den Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi besuchen. Anschließend stehen Beratungen über Reformen von Entwicklungsbanken und internationalen Finanzorganisationen an. Größere gemeinsame Beschlüsse wird es aller Voraussicht nach nicht mehr geben. Die G20-Staaten hatten sich gestern bereits auf eine Abschlusserklärung verständigt. Darin wird der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht explizit verurteilt. Stattdessen wird die "territoriale Integrität" aller Staaten betont. Die Ukraine, die nicht an dem Treffen teilnahm, kritisierte die Erklärung.

Ein weiterer Schwerpunkt der Abschlusserklärung ist der Klimaschutz. Die G20 verpflichten sich, ärmere Länder stärker zu unterstützen. Außerdem bekräftigen sie das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden.

