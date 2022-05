Europaflaggen vor dem Sitz der Europäischen Kommission in Brüssel (picture alliance / Daniel Kalker)

In den zweitägigen Konferenz geht es unter anderem um weitere Finanz- und Militärhilfen für die Ukraine sowie um die europäische Verteidigungspolitik. Ein weiteres Thema ist die angestrebte Unabhängigkeit von russischen Energieträgern und Maßnahmen gegen die derzeit hohen Energiepreise. Der ukrainische Präsident Selenskyj will zu Beginn der Konferenz per Video über die Situation in seinem Land berichten.

Unklar ist, ob sich die Staats- und Regierungschefs auf ein sechstes Sanktionspaket gegen Russland einigen werden. Plänen zufolge soll darin auch ein Ölembargo gegen Russland enthalten sein. Allerdings wird dies durch Ungarn wegen dessen großer Abhängigkeit vom russischen Öl bislang blockiert. Das Land verlangt eine vierjährige Übergangsfrist und Finanzhilfen der EU.

Die EU-Kommission legte einen Kompromissvorschlag vor. Die Behörde regt an, zunächst nur auf die Einfuhr von Öl zu verzichten, das per Schiff geliefert wird.

