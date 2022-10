Beim Energiestreit innerhalb der EU zeichnet sich ein gemeinsamer Weg ab. (picture alliance / Xinhua News Agency | Zheng Huansong)

Ziel ist, dass Unternehmen in den EU-Staaten ihren Bedarf bündeln, um in den Verhandlungen mit anderen Ländern stärker auftreten zu können. Noch in diesem Jahr hatten sich die Länder auf dem Gasmarkt teils gegenseitig überboten. Darüber hinaus wollen die EU-Energieminister am kommenden Dienstag bei einem Treffen in Luxemburg prüfen, wie Preisausschläge durch Spekulation am Gasmarkt vermieden werden können. Streit gibt es weiterhin über die Festlegung einer europäischen Obergrenze für den Einkauf von Gas. Hier steht vor allem Deutschland wegen seiner ablehnenden Haltung in der Kritik. Im Deutschlandfunk warnte Polens Vize-Außenminister Szynkowski vel Sek Berlin vor einer Isolierung.

