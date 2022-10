Beim Energiestreit innerhalb der EU zeichnet sich ein gemeinsamer Weg ab. (picture alliance / Xinhua News Agency | Zheng Huansong)

EU-Ratspräsident Michel schrieb auf Twitter, man habe sich darauf verständigen können, an Maßnahmen zu arbeiten, um den Anstieg der Energiepreise einzudämmen. Michel betonte, es herrsche Einheit und Solidarität vor. Nun stünden konkrete Maßnahmen zur Verringerung der Energiepreise für Haushalte und Unternehmen im Mittelpunkt der weiteren Gespräche. Nach Angaben von Bundeskanzler Scholz verständigten sich die Länder auf gemeinsame Gaseinkäufe, die auf Vorschlag der EU-Kommission teils verpflichtend sein sollen. Scholz bezeichnete dies in Brüssel als guten Fortschritt. Es solle auch verhindert werden, dass es durch willkürlich festgesetzte Preise unmöglich werde, an Gas heranzukommen. Darüber sollen die EU-Energieminister nächste Woche Dienstag im Detail prüfen, wie Spekulationen am Gasmarkt umgangen werden können.

Insbesondere die Frage einer möglichen Preisobergrenze für Erdgas hatte Diskussionen unter den 27 EU-Mitgliedstaaten ausgelöst. In diesem Punkt gebe es noch viele Zweifel, sagte Scholz. Neben Deutschland hatte sich unter anderem auch Dänemark gegen eine europaweit geltende Obergrenze für Gaspreise ausgesprochen, wie sie etwa in Spanien und Portugal festgesetzt wurde.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.