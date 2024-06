EU-Sondergipfel

Staats-und Regierungschefs ohne Einigung auf neues Spitzenpersonal

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder haben sich auf ihrem Sondergipfel in Brüssel zunächst nicht auf die Neubesetzung der Spitzenposten der Union einigen können. Ratspräsident Michel teilte in der Nacht mit, er erwarte mehr Klarheit beim regulären Gipfeltreffen in der kommenden Woche. Vor allem geht es um die Zukunft der Kommissionsvorsitzenden von der Leyen.