Treffen der G7-Staaten in Hiroshima, Japan: "Familienfoto" der teilnehmenden Staats- und Regierungschefs. (IMAGO / ZUMA Wire )

Dabei dürfte es auch um die starke Abhängigkeit von Lieferketten aus China vor dem Hintergrund des Taiwan-Konflikts und wachsender Spannungen zwischen der Volksrepublik und den USA gehen. Weitere Themen sind der Klimaschutz sowie die Zusammenarbeit mit Partnerländern aus der G20-Gruppe.

Gestern hatten sich die G7-Staaten besorgt über ein wachsendes Arsenal an Atomwaffen in China geäußert. Dies sei eine Gefahr für die globale und regionale Sicherheit, hieß es in einer Erklärung. Peking sei in der Frage weder zu Transparenz noch zu einem vernünftigen Dialog bereit. Ferner forderten sie Russland erneut eindringlich zu einem kompletten Rückzug seiner Truppen aus der Ukraine auf. Darüber hinaus sind neue Sanktionen gegen Russland geplant.

An dem G7-Treffen wird an diesem Wochenende auch der ukrainische Präsident Selenskyj teilnehmen, wie der Chef des Präsidentenbüros, Jermak, in Kiew mitteilte.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.