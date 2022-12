EU-Westbalkan-Gipfel

Staats- und Regierungschefs der EU treffen sich in Albanien. (picture alliance / Winfried Rothermel )

In den Gesprächen in Tirana soll es unter anderem um eine engere Bindung der EU zu Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro, Albanien und Serbien gehen. Einige Länder haben einen Kandidatenstatus, mit anderen wird bereits über einen EU-Beitritt verhandelt. Außerdem wollen die Staats- und Regierungschefs den Umgang mit Russland erörtern. So hat sich Serbien bislang nicht den EU-Sanktionen wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine angeschlossen und pflegt weiterhin enge Beziehungen zur Regierung in Moskau. Entgegen einer früheren Ankündigung nimmt Serbiens Präsident Vucic nun doch am EU-Westbalkan-Gipfeltreffen teil.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.