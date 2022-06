Amokfahrt von Berlin

Auto fährt in Berlin in Menschenmenge (Fabian Sommer/dpa)

Der sogenannte Unterbringungsbefehl sei in Arbeit, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass der Festgenommene an einer paranoiden Schizophrenie leide. Es wird erwartet, dass noch heute über den Antrag entschieden wird. Derweil ist die Zahl der Verletzten nach Angaben der Behörden auf 32 gestiegen, einige von ihnen lebensgefährlich. Bereits vorher war bekannt, dass eine Lehrerin ihr Leben verloren hatte, Unter den Verletzten sind 14 Schülerinnen und Schüler und zwei Lehrer aus Hessen, die sich auf Klassenfahrt in Berlin befanden.

Der 29-jährige Verdächtige armenischer Herkunft war bisherigen Erkenntnissen zufolge gestern an der Gedächtniskirche in die Menschengruppe hineingefahren. Bundesinnenministerin Faeser hatte sich am Vormittag ein Bild der Lage vor Ort verschafft. Es sei nach dem jetzigem Stand kein politischer Hintergrund der Tat zu erkennen, erklärte sie. Im Tatfahrzeug wurden Plakate gefunden, die sich gegen die Türkei richteten. Ob diese mit der Tat im Zusammenhang stünden, werde noch geklärt, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.