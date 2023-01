Klima-Aktivisten klebten sich aus Protest mehrfach beispielsweise auf Straßen fest (picture alliance / dpa / Paul Zinken)

Das teilte die Justizverwaltung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. In vielen Fällen seien die Verfahren verbunden worden, weil es sich um mehrere Vorwürfe gegen dieselbe Person handele. Das Amtsgericht Tiergarten fällte inzwischen Urteile in 25 Fällen, in der Regel wegen Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke kritisierte die Aktionen der Klima-Aktivisten. Straftaten zu begehen, sei der falsche Weg, betonte der SPD-Politiker. Der Staat lasse sich nicht erpressen. Aktive Klimaschützer seien ohnehin diejenigen, die beispielsweise für den Einbau moderner Heizungen, von Windkraftanlagen oder Batteriespeichern sorgten.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.