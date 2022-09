Kosatscha Lopan nach der Rückeroberung durch die ukrainische Armee. In dem Ort soll ein Folterkeller entdeckt worden sein. (Ukrinform/dpa)

Gestern hatte bereits der ukrainische Präsident Selenskyj in einer Videobotschaft erklärt, es seien in verschiedenen Städten der zurückeroberten Gebiete bereits mehr als zehn Folterkammern gefunden worden. Er verlangte ein internationales Tribunal.

Die russische Armee nimmt in jenen Regionen, aus denen sie vertrieben wurde, nach Einschätzung des britischen Militärgeheimdienstes verstärkt Zivilisten und die örtlichen Infrastrukturen ins Visier. Angesichts der Rückschläge an der Front hätten sich die russischen Streitkräfte auf Artillerie- und Luftangriffe verlegt, von denen kein unmittelbarer militärischer Nutzen ausgehe. Ziel sei die Demoralisierung der Bevölkerung. Die ukrainischen Behörden berichteten von zahlreichen Schäden an Gebäuden und Versorgungseinrichtungen in der Süd- und der Ostukraine.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.