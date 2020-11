Beim Volkswagen-Konzern hat es im Zuge der Ermittlungen in der Abhöraffäre weitere Durchsuchungen gegeben.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig teilte mit, das Unternehmen habe Dokumente und Dateien übergeben. In der Affäre soll ein früherer Manager heimlich Mitschnitte von Sitzungen einer VW-Projektgruppe angefertigt haben, in der es um den Konflikt mit dem Zulieferer Prevent ging.



Der Mann wurde im Juli dieses Jahres enttarnt, kurz danach wurde seine Leiche in einem ausgebrannten Auto entdeckt. Für die Ermittler deutet bislang vieles auf Suizid hin.



Das Magazin "Business Insider" berichtete, die jüngsten Durchsuchungen hätten mit dem Verdacht gegen eine Managerin zu tun, die das Aufzeichnen der vertraulichen Sitzungen beauftragt habe. Die Staatsanwaltschaft wollte das nicht kommentieren.

