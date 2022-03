Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Wirecard, Markus Braun, vor seiner Aussage vor dem Untersuchungsausschuss. (picture alliance/dpa/Reuters Images Europe/Pool | Fabrizio Bensch)

Das teilte die Behörde am Vormittag mit. Die Ermittler werfen Braun und zwei weiteren ehemaligen Wirecard-Managern bandenmäßiges Vorgehen vor. Sie sollen seit 2015 die Bilanzen gefälscht und kreditgebende Banken um insgesamt 3,1 Milliarden Euro geschädigt haben - davon 1,7 Milliarden Euro an Krediten und weitere 1,4 Milliarden an Schuldverschreibungen. Braun unterschrieb laut Anklage wissentlich falsche Bilanzen. Er ist seit Juli 2020 in Untersuchungshaft.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.