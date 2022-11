Nach tödlicher Attacke CSD in Münster

Grablichter und Blumen zum Gedenken an das Todesopfer in Münster (Archivbild) (picture alliance / NurPhoto / Ying Tang)

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wird dem 20-Jährigen Körperverletzung mit Todesfolge sowie Beleidigung in Tateinheit mit Bedrohung vorgeworfen. Der Mann soll am 27. August Teilnehmer der CSD-Parade provoziert und bedroht haben. Als sich ein Transmann schützend vor die Gruppe habe stellen wollen, habe ihn der Verdächtige attackiert, so die Staatsanwaltschaft. Das Opfer sei schließlich nach einem Sturz auf den Hinterkopf an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma gestorben. Ob die Anklage zugelassen wird, muss das Landgericht Münster entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.