Staatsanwaltschaft ermittelt in zweitem Fall gegen Kardinal Woelki

Kardinal Rainer Maria Woelki (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Anlass sei die Aussage einer Zeugin in einem presserechtlichen Verfahren vor dem Kölner Landgericht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. In dem Verfahren wehrt sich Woelki gegen einen Bericht der "Bild"-Zeitung über die Beförderung eines Pfarrers, der Jahre zuvor Sex mit einem 16-jährigen Prostituierten gehabt hatte. Woelki hatte per eidesstattlicher Versicherung zurückgewiesen, bei der Ernennung des Pfarrers dessen Personalakte gekannt und von einer Warnung der Polizei gewusst zu haben. Die Sekretärin des früheren Kölner Erzbischofs, Kardinal Meisner, sagte in ihrer Zeugenaussage, sie habe schon 2011 dem damaligen Weihbischof Woelki erzählt, dass der Pfarrer anzüglich gegenüber Jugendlichen sei. Unter anderem sei er mit Messdienern in die Sauna gegangen.

Die Kölner Staatsanwaltschaft hatte vor zwei Wochen bereits in einem anderen Fall Ermittlungen gegen Woelki eingeleitet, ebenfalls wegen des Verdachts einer falschen eidesstattlichen Versicherung in einem Missbrauchsfall.

