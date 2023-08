Am Holocaust-Mahnmal "Gleis 17" wurde eine Bücherbox angezündet. (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Geprüft werde auch ein möglicher Zusammenhang zwischen beiden Straftaten, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem Evangelischen Pressedienst.

In der Nacht zum Samstag war eine Bücherbox am Holocaust-Mahnmal "Gleis 17" im Stadtteil Grunewald ausgebrannt. Laut Polizei hatten Zeugen einen Mann beobachtet, der eine Kiste in die ehemalige Telefonzelle gestellt und diese angezündet habe. Der Brandanschlag auf das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen war erst gestern durch den Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg bekannt geworden. Nach Angaben des Verbandes hat eine unbekannte Person am Samstagmorgen einen brennenden Gegenstand auf das Denkmal geworfen und Zettel mit einem abgewandelten Bibelzitat angebracht, das sich gegen Homosexuelle richtete.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.