Klimaprotest-Gruppe "Letzte Generation"

In mehreren Bundesländern habe die Polizei Wohnungen von elf Anhängern der Gruppe durchsucht, teilte ein Sprecher der Behörde mit. Auslöser der Razzien seien Protestaktionen an einer Pipeline der Raffinerie Schwedt und der Mineralölverbundleitung GmbH, hieß es. Aktivisten hätten seit April wiederholt versucht, Zuleitungen und Schieber zuzudrehen. Ermittelt werde deshalb auch wegen des Vorwurfs der Störung öffentlicher Betriebe. Die Gruppierung "Letzte Generation" erklärte auf Twitter, dass bei den Hausdurchsuchungen elektronische Geräte, wie Laptops und Handys, konfisziert worden seien. Die Gruppe kündigte weitere Protestaktionen an. Sympathisanten hatten immer wieder mit Störungen des Straßen - und Luftverkehrs auf ihre Forderungen aufmerksam gemacht. Politiker kritisierten die Proteste als unverhältnismäßig und warnten vor einer Radikalisierung der Gruppe. Die Innenminister der Bundesländer beschlossen deshalb, ein bundesweites Lagebild zu der Gruppe zu erstellen.

