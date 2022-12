Ein Angreifer hat in Paris mindestens drei Menschen erschossen (IMAGO / Xinhua / Gao Jing)

Der Tatverdächtige - ein 69 Jahre alter Franzose - befindet sich in Polizeigewahrsam. Die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes. Der französische Innenminister Darmanin erklärte, der Mann habe offensichtlich Ausländer angreifen wollen. Frankreichs Präsident Macron schrieb auf Twitter, die Kurden in Frankreich seien Ziel eines niederträchtigen Angriffs gewesen. Die Niederlassung des demokratischen kurdischen Rates sprach von einer terroristisch motivierten Tat. Am Tatort kam es einige Stunden später zu Ausschreitungen. Protestierende skandierten Sprechchöre gegen den türkischen Präsidenten Erdogan. Im Januar 2013 waren im selben Stadtviertel drei kurdische Aktivistinnen ermordet worden.

Der Angriff von Paris hat auch in Deutschland Bestürzung ausgelöst. Bundeskanzler Scholz sprach von einer schlimmen Tat, die Paris und Frankreich erschüttert habe. Außenministerin Baerbock twitterte, Hass dürfe niemals gewinnen.

