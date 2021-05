Im Fall der "NSU 2.0"-Drohschreiben gehen die Ermittler von einem Einzeltäter aus.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das hessische Landeskriminalamt erklärten auf einer gemeinsamen Pressekonferenz, der Verdacht gegen den am Montag festgenommenen Mann habe sich nach Durchsicht erster beschlagnahmter Computerdateien erhärtet. Es blieben aber zahlreiche Fragen offen, darunter jene, wie der 53-Jährige an die persönlichen Informationen über einige der von ihm bedrohten Personen gekommen sei. Die Daten waren aus Polizeicomputern in Frankfurt und Wiesbaden abgerufen worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler gibt es aber keine Hinweise darauf, dass hessische Polizeibeamte mit dem Täter zusammengearbeitet haben. Der mehrfach vorbestrafte Mann steht unter dem dringenden Tatverdacht, seit 2018 Faxe und E-Mails mit Todesdrohungen und rechtsextremen Schmähungen verschickt zu haben. Empfänger waren überwiegend Personen des öffentlichen Lebens, vor allem aus Medien und Politik.

