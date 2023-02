Die belarussische Oppositionspolitikerin Tichanowskaja ist im Exil weiterhin politisch aktiv. (ŠŠŠimánek Vít/CTK/dpa)

Tichanowskaja, die derzeit in Litauen lebt, wird unter anderem Hochverrat vorgeworfen. Sie war im Sommer 2020 bei der Präsidentschaftswahl gegen den langjährigen Machthaber Lukaschenko angetreten. Dieser erklärte sich nach der umstrittenen Wahl zum Sieger. Tichanowskaja reklamierte den Wahlsieg für sich. In der Folge kam es in Belarus zu Massenprotesten, die gewaltsam niedergeschlagen wurden. Zahlreiche Oppositionelle flohen ins Ausland.

