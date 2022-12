Nizza-Anschlag von 2016

Anschlag in Nizza: Der Fahrer des Lkws konnte erst mit mehreren Schüssen gestoppt werden. (picture alliance/dpa/Foto: Ian Langsdon)

Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft erklärte in ihrem Schlussplädoyer, alle Angeklagten seien als Glieder in der Kette einzustufen, die zu dem Anschlag geführt habe.

Ein 31-jähriger Tunesier hatte am 14. Juli 2016 einen Lastwagen in eine Menschenmenge gesteuert, die wegen des Feuerwerks zum französischen Nationalfeiertag auf der Uferpromenade von Nizza versammelt war, und dabei 86 Menschen getötet. Er wurde von der Polizei noch am Tatort erschossen.

Angeklagt sind nun sieben Männer und eine Frau, darunter drei Freunde des Attentäters. Sie stehen wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung vor Gericht.

