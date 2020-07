Die Serie der Drohmails gegen Politikerinnen und andere Frauen des öffentlichen Lebens reißt nicht ab.

Nach Angaben der Frankfurter Staatsanwaltschaft richteten sich die mit "NSU 2.0" unterzeichneten Mails gegen mehrere Linken-Politikerinnen sowie die Kabarettistin Idil Baydar. Sie seien an einen größeren Empfängerkreis gegangen und in ähnlicher Art abgefasst wie die vorangegangenen Drohschreiben, sagte eine Sprecherin.



Wer für die Mails verantwortlich ist, ist noch nicht bekannt. In einigen Fällen wurden persönliche Daten der Frauen von Polizeicomputern in Frankfurt und Wiesbaden abgefragt, ehe Drohschreiben verschickt wurden.