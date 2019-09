Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt gegen den früheren Fußballnationalspieler Christoph Metzelder wegen des Verdachts der Verbreitung kinderpornographischer Inhalte.

Dies gab die Behörde in der Hansestadt bekannt und bestätigte damit einen Bericht der "Bild"-Zeitung. Eine Sprecherin sagte dem Sport-Informationsdienst, es habe gestern eine Durchsuchung in Metzelders Haus in Düsseldorf gegeben. Das sichergestellte Material werde derzeit ausgewertet. Der 38-Jährige befinde sich auf freiem Fuß. Die Behörde ist deshalb zuständig, weil die kinderpornographischen Inhalte von Metzelder an eine Empfängerin in Hamburg geschickt worden sein sollen.



Von Seiten der ARD hieß es, bis zur Klärung der Vorwürfe werde die Zusammenarbeit mit dem Fußball-Experten ausgesetzt.