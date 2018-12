Die vor Kurzem in Nordbaden und Frankfurt festgenommenen Terrorverdächtigen bestreiten, einen Anschlag geplant zu haben.

Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Karlsruhe mit. Zu möglichen Hintergründen und zur Nationalität der Verdächtigen sagte er nichts und verwies auf ermittlungstaktische Gründe. Gegen die drei Männer und eine Frau wird wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt.



Sie waren in der vergangenen Woche bei Durchsuchungen in Mannheim, in Plankstadt bei Heidelberg sowie in Frankfurt am Main festgenommen worden.