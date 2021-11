Angesichts des neues Gutachtens im Fall Oury Jalloh schließt die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg eine Wiederaufnahme der Ermittlungen nicht aus.

Sollte es sich bei den Unterlagen zum Tod des Asylbewerbers vor 17 Jahren in einer Polizeizelle in Dessau um Beweismittel handeln, werde man diesen nachgehen, teilte die Justizbehörde mit. Sie müssten jedoch einen ausreichenden Tatverdacht gegen eine konkrete Person begründen. Bei früheren Brandgutachten im Auftrag der sogenannten "Initiative im Gedenken an Oury Jalloh" sei das nicht der Fall gewesen.



Das heute vorgestellte Gutachten basiert auf Brandversuchen des britischen Sachverständigen Iain Peck. Die Versuche seien in einem originalgetreuen Nachbau der Zelle 5 des Polizeireviers durchgeführt und gefilmt worden, hieß es. Demnach sei es am wahrscheinlichsten, dass Beamte den gefesselten 21-Jährigen aus Sierra Leone angezündet haben.



Jalloh war bei seiner Festnahme damals betrunken und stand unter Drogen. Die genauen Umstände des Todes konnten in zwei Prozessen nicht geklärt werden. Möglicherweise hat er sich auch selbst angezündet.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.