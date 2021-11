Der österreichische Urlaubsort Ischgl (AFP/Johann GRODER)

Anklage werde keine erhoben, teilte die Behörde mit. Es gebe keine Beweise dafür, dass jemand schuldhaft etwas getan oder unterlassen habe, das zu einer Erhöhung der Ansteckungsgefahr geführt habe.

In Ischgl war es im März 2020 mitten in der Skisaison zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Tausende in- und ausländische Urlauber infizierten sich vermutlich unter anderem in überfüllten Apres-Ski-Bars. Die in ihre Heimatländer zurückgekehrten Urlauber verbreiteten daraufhin das Virus in ganz Europa. Den österreichischen Behörden war vorgeworfen worden, zu spät und nicht umfassend genug reagiert zu haben.

Vor dem Landgericht Wien sind zahlreiche Zivilverfahren anhängig, in denen unter anderem die Angehörigen deutscher Opfer auf Schadenersatz klagen.

