Geiselnahme im Altmarkt Einkaufszentrum in Dresden. (IMAGO / Christian Grube / IMAGO / ArcheoPix)

Nach Angaben der Polizei soll vor allem geklärt werden, wie der Täter in den Besitz einer scharfen Waffe gekommen ist. Der 40-Jährige hatte gestern in einem Einkaufszentrum Geiseln genommen, nachdem er zuvor seine Mutter getötet hatte. Bei der Befreiungsaktion wurde der Mann tödlich getroffen, die Geiseln blieben unverletzt. Die Polizei in Dresden geht davon aus, dass er psychisch krank war.

