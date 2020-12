Die deutsche Justiz hat ihre Ermittlungen gegen einen früheren KZ-Wachmann eingestellt.

Die Generalstaatsanwaltschaft Celle beendete das Verfahren gegen den in den USA lebenden 95-Jährigen. Ihm sei eine mögliche Beihilfe zum Mord aufgrund mangelnder Beweise nicht nachweisbar, erklärte die Behörde. Dem Mann wurde zur Last gelegt, als Wachmann eines Außenlagers des Konzentrationslagers Neuengamme im Emsland zwischen Januar und Anfang April 1945 Beihilfe zur Tötung von Gefangenen geleistet zu haben. Bei seiner Vernehmung in den USA hatte er eingeräumt, einige Wochen im Raum Meppen Gefangene bewacht zu haben. Misshandlungen oder Todesfälle habe er nicht beobachtet.



Nach Erkenntnissen der Ermittler kamen in den Lagern etwa 380 Menschen ums Leben. Vorsätzliche Tötungen sind aber nur vereinzelt dokumentiert. Überlebende Häftlinge sind nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.