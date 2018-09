Auch beim Staatsbankett für den türkischen Präsidenten Erdogan sind gestern Abend die politischen Differenzen mit Deutschland zur Sprache gekommen.

Erdogan forderte im Berliner Schloss Bellevue erneut Respekt für die Justiz seines Landes und kritisierte, dass in Deutschland "tausende Terroristen", wie er sagte, frei herumliefen. Er reagierte damit auf Äußerungen des Bundespräsidenten. Steinmeier hatte erklärt, er sorge sich um deutsche Staatsangehörige, die aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert seien. Daraufhin wich Erdogan von seinem Redemanuskript ab und wiederholte seine Vorwürfe an die Adresse der Bundesregierung.



Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Özdemir sagte, Erdogans Worte zeigten, dass man sich über dessen angebliche Charmeoffensive in Berlin nicht zu viele Illusionen machen sollte. Nur die Drohung mit wirtschaftlichen Nachteilen könne bewirken, dass Erdogan seine Politik ändere.



Heute früh trifft sich der türkische Präsident erneut mit Kanzlerin Merkel. Anschließend fliegt Erdogan nach Köln, wo er an der Eröffnung der Zentralmoschee der Türkisch-Islamischen Union Ditib teilnimmt. Eine Veranstaltung vor der Moschee mit tausenden Besuchern wurde untersagt. Die Stadt Köln bemängelte, dass Ditib kein ausreichendes Sicherheitskonzept vorgelegt habe. Mehrere andere Kundgebungen können dagegen stattfinden. Die Polizei ist mit tausenden Beamten im Einsatz. Es herrscht die höchste Sicherheitsstufe.