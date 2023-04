In Kanada streiken die Staatsbediensteten. (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Spencer Colby)

Verhandlungen mit der Regierung über Lohnerhöhungen hätten zuvor nicht zu einer Einigung geführt, teilte die zuständige Gewerkschaft mit. Daher sei nun eine der größten Arbeitsniederlegung in der Geschichte des Landes ausgerufen. An dem Streik beteiligten sich auch 35.000 Beschäftigte der Steuerbehörde, und zwar in einer Phase, in der in Kanada die Steuererklärungen fällig sind.

Von Regierungsseite hieß es, man habe eine Anhebung der Gehälter von neun Prozent über einen Zeitraum von 36 Monaten angeboten. Die Gewerkschaft poche bei dieser Laufzeit hingegen auf eine jährliche Erhöhung von 4,5 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.