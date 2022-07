Staatsakt für den ermordeten japanischen Ex-Regierungschef Shinzo Abe. (IMAGO/Sven Simon)

Dies berichtete der Fernsehsender NHK. Die Beisetzung findet demnach auf dem Nippon-Budokan-Gelände statt, das anlässlich der Olympischen Spiele 1964 gebaut wurde.

Abe war am vergangenen Freitag bei einer Wahlveranstaltung in der Stadt Nara von einem Attentäter niedergeschossen und tödlich verletzt worden. Ein Staatsbegräbnis ist in Japan selten. Zuletzt war im Jahr 1967 der ehemalige Nachkriegs-Ministerpräsident Yoshida mit allen Ehren in Budokan beigesetzt worden. Abe war von 2006 bis 2007 sowie von 2012 bis 2020 im Amt und damit Japans am längsten regierender Ministerpräsident.

