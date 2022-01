Der Sarg des verstorbenen EU-Parlamentspräsidenten Sassoli wird nach Ende des Staatsbegräbnisses aus der Basilika Santa Maria degli Angeli e dei Martiri getragen. (Gregorio Borgia/AP/dpa)

In der Basilika Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Rom gedachten rund 300 Menschen des am Dienstag verstorbenen Sozialdemokraten. Unter ihnen waren neben EU-Ratspräsident Michel und EU-Kommissionschefin von der Leyen auch Italiens Ministerpräsident Draghi und Staatsoberhaupt Mattarella. Für Deutschland reiste Bundestagspräsidentin Bas an.

Sassoli war am Dienstag im Alter von 65 Jahren gestorben.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.