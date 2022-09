Das Staatsbegräbnis für Königin Elisabeth II. wird am 19.9. stattfinden. (AP / Kin Cheung)

Ihre letzte Ruhestätte findet die Queen anschließend in der St.-George-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor, wo auch ihr Ehemann Prinz Philip ruht. Er starb im April 2021. In der Kapelle wurden auch ihr Vater George VI., ihre Mutter - die "Queen Mum" - und ihre Schwester Prinzessin Margaret beigesetzt.

Der Sarg der Queen soll heute zunächst von Balmoral Castle in Schottland, wo sie am Donnerstag starb, nach Edinburgh und dann am Dienstag in die Hauptstadt geflogen werden. Dort wird der Sarg in einer öffentlichen Prozession durch die Innenstadt gefahren und in Westminster Hall aufgebahrt, dem Sitz des Parlaments.

Proklamation vom Balkon aus

Gestern war Charles III., Elizabeths Sohn, öffentlich zum neuen britischen König ernannt worden. Damit ist er nun offiziell das neue Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs und der Commonwealth-Staaten.

Gemäß der Jahrhunderte alten Tradition trat ein Beamter auf den Balkon des St.-James-Palastes in der Londoner Innenstadt und rief den 73-Jährigen zum Monarchen aus. Danach folgten Salutschüsse im Hyde Park.

Zuvor hatte der Kronrat Charles als Staatsoberhaupt bestätigt. Dem Rat gehören unter anderem Premierministerin Truss und fünf ihrer Vorgänger an. Anschließend gab Charles eine persönliche Erklärung ab, in der er versprach, dem inspirierenden Beispiel seiner Mutter zu folgen.

Bei der Proklamation handelt es sich um einen formalen Akt. Tatsächlich ist Charles bereits seit Donnerstag mit dem Tod seiner Mutter König.

Treueeid der Premierministerin

Nach der Proklamation legten die britische Premierministerin Truss und hochrangige Mitglieder ihrer Regierung im Unterhaus einen Treueeid auf Charles III. ab. Darin heißt es, dass dem König, seinen Erben und Nachfolgern die Treue gehalten werde. Alle Abgeordneten haben in den kommenden Tagen die Möglichkeit, den Eid zu wiederholen, wenn sie dies wünschen.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.