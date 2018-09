Bundespräsident Steinmeier reist heute zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Finnland.

Am Vormittag wird er in Helsinki erwartet und dort von Staatspräsident Niinistö mit militärischen Ehren in Empfang genommen. Am Nachmittag kommt Steinmeier mit deutschen und finnischen Wirtschaftsvertretern zusammen. Für morgen sind ein Treffen mit dem finnischen Ministerpräsidenten Sipilä und ein Besuch des weltweit ersten mit Flüssiggas betriebenen Eisbrechers "Polaris" geplant.



Wichtige Themen des finnischen Staatsbesuchs des Bundespräsidenten sind die Folgen des Klimawandels, die Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf die künftige Arbeitswelt in Europa.