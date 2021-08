Die Beziehungen Tschechiens zu Deutschland sind nach Einschätzung von Staatschef Zeman so gut wie noch nie.

Zeman verwies nach einem Treffen mit Bundespräsident Steinmeier in der Prager Burg unter anderem auf die deutsche Hilfe für sein Land in der Corona-Pandemie. Steinmeier meinte, die Partnerschaft habe ein so festes Fundament, dass sie unabhängig geworden sei von den jeweiligen politischen Konstellationen. Der Bundespräsident war von Zeman mit militärischen Ehren empfangen worden. Er will im Laufe des Tages auch mit dem tschechischen Ministerpräsident Babis zusammenkommen.



Am Vormittag hatte Steinmeier in Prag einen Kranz für die zwei Widerstandskämpfer niedergelegt, die im Jahr 1942 einen Anschlag auf den deutschen SS-Obergruppenführer Heydrich verübten. Er und seine Frau Elke Büdenbender waren gestern mit dem Zug angereist, um auf den Wert offener Grenzen in Europa hinzuweisen.

