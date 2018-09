Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International fordert die Bundesregierung auf, Druck auf den türkischen Präsidenten Erdogan auszuüben.

Der Generalsekretär von Amnesty in Deutschland, Beeko, sagte in Berlin anlässlich des heute beginnenden Staatsbesuchs Erdogans, wenn die türkische Regierung einen Neuanfang der internationalen Beziehungen wolle, müsse sie zunächst menschenrechtliche Verpflichtungen erfüllen. Die Justiz dürfe nicht mehr instrumentalisiert, Inhaftierte müssten freigelassen und die Europäische Menschenrechtskonvention eingehalten werden.



Mehr als 150 Journalisten säßen zurzeit in türkischen Gefängnissen, so Beeko. Dies seien mehr als in jedem anderen Land der Welt. Hunderte Niederlassungen von Nichtregierungsorganisationen und Medienhäuser seien in den vergangenen beiden Jahren geschlossen worden. Die Regierung in Ankara verbreite ein Klima der Angst und bringe kritische Stimmen zum Schweigen.



Der türkische Präsident Erdogan wird am Mittag in Berlin zu einem dreitägigen Staatsbesuch erwartet. Er soll morgen mit Bundespräsident Steinmeier und Kanzlerin Merkel zusammentreffen. Am Samstag will er in Köln die dortige Großmoschee eröffnen. Vor seinem Besuch warb Erdogan erneut für einen Neustart in den Beziehungen zu Deutschland. Bei Meinungsverschiedenheiten müsse der Dialog gesucht werden, um mit einem Höchstmaß an Empathie gegenseitig Befindlichkeiten zu verstehen, heißt es in einem Beitrag Erdogans für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung".



Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Roth, sagte im Deutschlandfunk, er sei froh, neue Töne aus Ankara zu hören. Derzeit sei man von einer Normalisierung der Beziehungen weit entfernt. Aber am Ende zählten die Taten. So müsse sich die Türkei bei Fragen der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bewähren. Immerhin seien noch fünf deutsche Staatsbürger in der Türkei inhaftiert, betonte der SPD-Politiker.