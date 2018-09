Der türkische Präsident Erdogan ist zu seinem dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland eingetroffen.

Er landete auf dem Flughafen Berlin-Tegel. In der Hauptstadt gelten wegen des Besuchs strengste Sicherheitsvorkehrungen. Türkischen Medienberichten zufolge wird Erdogan heute zunächst mit Vertretern von türkischen Organisationen und Unternehmen zusammenkommen. Für morgen sind Gespräche mit Bundespräsident Steinmeier und Kanzlerin Merkel vorgesehen. Am Samstag will Erdogan die Großmoschee in Köln offiziell eröffnen.



Vertreter der Opposition im Bundestag kritisierten den Staatsempfang für den türkischen Staatschef. So meinte der Grünen-Abgeordnete Özdemir, ein Arbeitsbesuch ohne Tamtam wäre im Fall Erdogan besser geeignet. Er forderte zudem ein entschlossenes Vorgehen gegen die jüngst bekannt gewordene Smartphone-App der türkischen Polizei, mit der laut Medienberichten Regierungskritiker gemeldet werden können. Die Linken-Vertreterin Dagdelen kritisierte, die Bundesregierung rolle Erdogan den roten Teppich aus. Eine Normalisierung der Beziehungen dürfe es nur geben, wenn sich auch die Verhältnisse in der Türkei normalisierten. Der AfD-Politiker Hampel sagte, der deutsche Einfluss auf die Türkei sei dramatisch geschwunden. Deutschland wirke nicht mehr in die Türkei hinein, sondern Erdogan wirke nach Deutschland hinein.



Der CDU-Politiker von Marschall hofft auch angesichts der wirtschaftlichen Probleme der Türkei auf Fortschritte in den in den Beziehungen zwischen Berlin und Ankara. Die gegenwärtigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Türkei seien eine gute Chance, die Brücken zwischen beiden Ländern wieder zu stärken, sagte Marschall im Deutschlandfunk. Erdogan wisse, dass die Wirtschaft die Messlatte für seine Beliebtheit im eigenen Land sei. Dies sei das beste Druckmittel, um Verbesserungen bei der Meinungsfreiheit in der Türkei zu erreichen.