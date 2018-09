Bundeskanzlerin Merkel hat zugesagt, bei ihrem morgigen Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in Berlin auch kritische Themen anzusprechen.

Die Lage der Menschenrechte in der Türkei sei nicht so, wie sie es sich vorstelle, sagte Merkel in Augsburg. Das treffe aber auch auf viele andere Länder zu. Deutsche Wirtschaftshilfen zur Überwindung der türkischen Finanzkrise schloss die Kanzlerin aus. Stattdessen müsse die wirtschaftliche Zusammenarbeit gestärkt werden.



Bundesaußenminister Maas warnte vor zu großen Erwartungen an Erdogans Staatsbesuch. Er sehe noch keinen Durchbruch für die deutsch-türkischen Beziehungen. Dafür gebe es zu viele offene Fragen, etwa die Inhaftierung deutscher Staatsbürger aus politischen Gründen. Dennoch sei er außerordentlich froh, dass beide Seiten wieder miteinander sprächen.



Erdogan wird morgen zunächst von Bundespräsident Steinmeier in Schloss Bellevue empfangen. Am Samstag will er in Köln eine Moschee einweihen. In beiden Städten sind Proteste gegen ihn geplant.