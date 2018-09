Vor seinem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan hat Bundespräsident Steinmeier von der Türkei Schritte zu mehr Rechtsstaatlichkeit verlangt.

Man könne und werde den Druck auf Medien, Justiz und Gewerkschaften nicht akzeptieren, sagte Steinmeier den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Nur bei einer Verbesserung dieser Bedingungen könne sich die Türkei Hoffnung auf wieder engere Beziehungen zur EU und einzelnen Mitgliedsstaaten machen. Erdogans Besuch sei kein Ausdruck von Normalisierung, meinte Steinmeier, aber er könne ein Anfang sein.



Erdogan war am Mittag in Berlin eingetroffen. Für morgen sind Gespräche mit Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel vorgesehen. Am Samstag will der türkische Präsident in Köln die Großmoschee eröffnen. Zuvor soll es auch eine Begegnung mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet geben. Am Rande des Staatsbesuchs sind mehrere Demonstrationen gegen die türkische Politik geplant.