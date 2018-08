Bei seinem Staatsbesuch in Deutschland Ende September wird der türkische Präsident Erdogan auch mit Bundeskanzlerin Merkel zusammentreffen.

Dies bestätigte eine Regierungssprecherin in Berlin. Bei dem Gespräch werde es um aktuelle Themen gehen, aber auch um die Differenzen zwischen beiden Seiten.



Ein Konfliktthema sind die 54 deutschen Staatsbürger, die in der Türkei in Gefängnissen oder in Abschiebehaft festgehalten werden. Hinzu kommen 34 weitere Deutsche, die die Türkei vorläufig nicht verlassen dürfen. Den meisten von ihnen macht die türkische Regierung politische Vorwürfe. Erdogan wird am 28. und 29. September zu seinem offiziellen Staatsbesuch in Deutschland erwartet.