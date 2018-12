Bundespräsident Steinmeier hat zum Auftakt seines Staatsbesuches in China eine Diskussion über die ethischen Grenzen von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz gefordert.

Wenn technologischer Fortschritt das Leben der Menschen verbessere, sei er auch in Deutschland erwünscht, sagte Steinmeier in der südchinesischen Stadt Kanton. Wenn Künstliche Intelligenz am Ende zu Überwachung und Kontrolle genützt würden, sei man sicherlich anderer Auffassung. Inhaltlicher Schwerpunkt des sechtägigen Staatsbesuches in der Volksrepublik China sind die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung. Zum Abschluss seiner Reise am Montag will Steinmeier zudem mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping zusammenkommen.